Gevangenispersoneel in België staakt 24 uur

Het gevangenispersoneel in België gaat zondagavond staken. Ze doen dit vanwege het aanhoudende personeelstekort en de overbevolking in de inrichtingen.

Staking

De vakbonden in België organiseren vanaf vanavond een 24-uurstaking in de Nederlandstalige gevangenissen in het land. De actie begint om 10 uur vanavond, en eindigt morgenavond rond die tijd. Maandagavond zijn de Franstalige gevangenissen aan de beurt. Dit meldt de Gazet van Antwerpen zondag. Ook in de gevangenis van Vorst, in Brussel, wordt gestaakt.

Geen plaats

Overbevolking is al jaren een probleem in de Belgische gevangenissen, schrijft de krant. In principe is er in de 35 penitentiaire instellingen in het land maar plaats voor ruim 9.500 gedetineerden, maar op dit moment tellen ze er 10.700, wat betekent dat er voor 1.200 gevangenen eigenlijk geen plaats is.

Nood

Al het personeel dat dit kan, mag staken, naast de cipiers. Om de ergste nood te ledigen, zijn er in de gevangenissen al tijdelijk extra bedden voor gedetineerden geplaatst. Maar het personeel vreest dat dit een permanente situatie wordt. Ook de sluiting van een gevangenis wegens verbouwing in Ieper per 1 maart zal tot problemen leiden, stelt men.