Gevangenissen Ecuador weer onder controle

Connect on Linked in

De president van Ecuador, Daniel Noboa, zegt dat de autoriteiten in het land de controle over de gevangenissen terug hebben gekregen. De afgelopen weken verkeerde het land in een ongekende chaos door aanvallen van criminele organisaties. Er waren rellen en gijzelingen van 170 personen in zeven gevangenissen in het land.

Kerk

Door bemiddeling van functionarissen van de katholieke kerk en het Rode Kruis zijn afgelopen zaterdag alle gevangenen vrijgelaten. Eén gijzelaar kwam om het leven door een verdwaalde kogel tijdens een schietpartij tussen ordetroepen en de criminelen.

Volkslied

Afgelopen zondag gingen militairen en politie de onrustige gevangenissen binnen. Ze telden de gevangenen, namen ze mee naar de luchtplaatsen. Daar kregen ze opdracht het volkslied te zingen, terwijl de Ecuadoraanse vlag werd gehesen.

De afdelingen werden geïnspecteerd en er zijn vele verboden voorwerpen zoals wapens, maar ook huishoudelijke apparaten en telefoons in beslag genomen.

Scherpschuttersgeweren

In de Turi-gevangenis in de stad Cuenca zijn scherpschuttersgeweren gevonden die waren verborgen onder een vloer. In de gevangenis in de kustplaats Esmeraldas zijn zes vuurwapens, 1.464 stuks munitie, negen explosieven, 2.900 dollar aan contant geld, 81 mobiele telefoons en 63 messen in beslag genomen.

In andere inrichtingen zijn ook vele geweren, pistolen en munitie, en steekwapens in beslag genomen.

1327 mensen gearresteerd

Tussen 9 en 14 januari zijn volgens de president 1.327 mensen gearresteerd. Van hen zullen er 143 worden vervolgd wegens terrorisme.

Bij de acties van de criminele organisaties werd ook een televisiestudio bezet.

Vijf criminelen en twee politiemensen zijn omgekomen. Elf politieagenten werden ontvoerd, maar later weer vrijgelaten.

Noodtoestand

Preisdent Noboa kondigde de noodtoestand af. Sindsdien voeren ongeveer 40.000 militairen operaties uit en patrouilleren door het gehele land in de straten, met name in de wijken waar veel activiteiten van drugshandelaren zijn.

Dat gebeurde al in de afgelopen jaren in de regio rond havenstad Guayaquil waar permanent militairen actief zijn om de openbare orde te handhaven en drugstransporten tegen te gaan.