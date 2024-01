Tv-station in Ecuador live overvallen door gewapende mannen (VIDEO)

Connect on Linked in

Een groep gewapende, gemaskerde mannen heeft dinsdagmiddag de studio van het Ecuadoraanse tv-station TC Televisión in de havenstad Guayaquil bestormd. Ze namen een live-uitzending over en gijzelden en bedreigden journalisten en medewerkers. Ook liepen ze met mogelijke explosieven door het beeld. Na ongeveer anderhalf uur werden ze door speciale eenheden van de Ecuadoraanse politie opgepakt.

Presentator onder schot

De gewapende indringers bestormden rond 14.30 de tv-studio en dwongen medewerkers van de zender op de grond te gaan zitten of liggen. Tv-presentator José Luis Calderón, die live in de uitzending was, kreeg een vuurwapen tegen zijn hoofd en een explosief in het borstzakje van zijn jasje. Aan tv-camera’s die nog doorliepen werden explosieven bevestigd. In de tv-studio zou een reeks explosies te horen zijn geweest. Enkele medewerkers werden geschopt en geslagen toen ze op de grond zaten.

Vuurgevecht

Nadat een speciale politie-eenheid bij de tv-zender aankwam, ontstond er een vuurgevecht tussen de agenten en de gijzelnemers. Dertien gijzelnemers zijn opgepakt. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Volgens een politiecommandant wordt de bestorming van de tv-zender als een ’terroristische daad’ gezien.

Gijzeling in universiteit

Kort na de bestorming van het tv-station drong een andere gewapende groep de Universiteit van Guayaquil binnen waar zij studenten gijzelden. Eerder dinsdag hebben criminelen politieagenten ontvoerd en explosieven laten afgaan in verschillende steden als reactie op de 60 dagen durende noodtoestand en de nachtelijke avondklok die door de Ecuadoraanse president Daniel Noboa waren afgekondigd.

Fito

De noodtoestand werd afgekondigd, nadat bekend werd dat de beruchte crimineel Fito is ontsnapt uit de gevangenis waarin hij zijn 34-jarige celstraf uitzat. De echte naam van Fito is José Adolfo Macías Villamar. Hij wordt beschouwd als de machtigste crimineel in Ecuador. Fito is de leider van ‘Los Choneros’, een criminele bende die wordt gezien als de gewapende tak van het Mexicaanse Sinaloa-kartel in het land.

Cocaïne

De regering van Ecuador heeft grote moeite de veiligheid in bepaalde regio’s te handhaven door het aanhoudende geweld van criminelen die elkaar bevechten of de bevolking terroriseren. Een groot deel van de cocaïne die in Colombia wordt geproduceerd wordt via Guayaquil of andere havens aan de Ecuadoraanse kust geëxporteerd. Verreweg de meeste cocaïne die momenteel in Nederland in beslag wordt genomen, komt uit Ecuador.