Gevonden lichaam is van vermiste Silvana

De politie heeft dinsdagavond tijdens een zoekactie in stuk bos het lichaam gevonden van de vermiste Silvana Heber uit Hoogeloon. Dat gebeurde rond 23.00 in het buitengebied tussen Veldhoven en Vessem. De politie heeft woensdagochtend bevestigd dat het gevonden lichaam van Silvana Heber (36) is.

In de loop van zaterdag was de politie begonnen met zoeken naar de vermiste vrouw nadat ze die dag als vermist was opgegeven omdat ze niet was op komen dagen op een afspraak. De politie arresteerde vlak na de aangifte haar 41-jarige ex-vriend. Deze man is verdachte van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De rechter-commissaris heeft dinsdag zijn voorlopige hechtenis verlengd met veertien dagen.

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in het bosgebied na de vondst van het lichaam nog enige tijd ter plaatse onderzoek gedaan om te proberen vast te stellen wat er daar is gebeurd door het in kaart brengen van sporen.

Wat de reden is dat de politie in het bewuste bosgebied is gaan zoeken is niet bekend.

Gemiddeld wordt er in Nederland iedere acht dagen een vrouw vermoord door een (ex)-partner. Voor zogeheten femicide is in Nederland te weinig aandacht zeggen belangenorganisaties.