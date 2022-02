Gewelddadige woningoverval met escort: tot vijf jaar cel geëist tegen rapper Makka en medeverdachten

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Assen tot 4,5 jaar cel geëist tegen twee verdachten voor een gewapende overval op een man in een vakantievilla in Havelte (Drenthe). Tegen Michael C. (36), alias de Zwolse rapper Makka, eiste justitie dinsdag al vijf jaar cel.

Door Roel Janssen

Op 18 april 2021 werd een autohandelaar in zijn tijdelijke woning in Havelte overvallen door vier mannen, nadat hij een destijds 19-jarige escortdame bestelde. Het slachtoffer had haar de dag ervoor onderdak gegeven. Zij probeerde vervolgens met enkele medeverdachten geld bij hem af te troggelen met allerlei verhalen.

Zwaar letsel

De man had al 1.000 tot 1.500 euro betaald, maar de overvallers wilden meer. Eerst kwamen twee mannen zijn woning binnen met de mededeling dat hij een probleem had. Hij moest betalen. Toen dat niet snel genoeg ging, kwamen er nog twee mannen binnen en werd hij zwaar mishandeld. Het slachtoffer wordt geslagen en getrapt en heeft zwaar letsel over zijn hele lijf. Vervolgens wordt er een groot geldbedrag gestolen uit zijn kluis, waarvan hij de code moest afgeven, en worden verschillende spullen uit zijn woning meegenomen.

Daarna verlaten de vijf verdachten de woning en gaan vervolgens de buit verdelen en afspraken maken over het verhaal dat zij moeten vertellen als de politie komt. Het slachtoffer loopt een gebroken ruggenwervel op, een gebroken rib, een klaplong en een beschadigde nier.

Dossier

Uit het dossier komt volgens het OM naar voren dat het geweld vooraf mogelijk niet de bedoeling is geweest. Volgens de officier van justitie hadden ze verwacht dat ze met wat babbels wel een flinke geldsom zouden kunnen verkrijgen, maar werd wel rekening gehouden met de toepassing van geweld of tenminste bedreiging met geweld.

Politiepolo

De officier van justitie ziet rapper Makka als een van de leiders bij de overval. ‘Hij was overal bij betrokken, van begin tot eind, heeft het geweld gepleegd en het plan bedacht en achteraf ook de verhalen voor een ieder,’ aldus de officier. Makka wordt daarnaast verdacht van het bezit van een vuurwapen met munitie en het bezit van een politiepolo (heling). Het OM eist tegen hem vijf jaar cel.

Zogenaamde liquidatiepoging

Makka werd in juli vorig jaar nog veroordeeld tot een half jaar celstraf vanwege het in scène zetten van een liquidatiepoging op hemzelf in de zomer van 2018 in Zwolle. Hij staat met een hoofdstuk in het boek Straight Outta Crime over gangsterrap in Nederland.

Regie

De 45-jarige Jan H. uit Zwolle wordt door justitie als de andere leider bij de overval gezien. Hij voerde als eerste het woord en leek de regie te hebben in de woning. Tegen hem is 4,5 jaar cel geëist. Tegen de 26-jarige Frenkie R. is vier jaar en drie maanden geëist en werd tevens gevraagd tot het uitzitten van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 30 dagen.

Minderjarigenstrafrecht

Het OM ziet de inmiddels 20-jarige escort niet als medepleger maar als medeplichtige doordat zij informatie aan de medeverdachten doorgaf. Bij haar is verzocht het minderjarigenstrafrecht toe te passen en het voorval in verminderde zin aan haar toe te rekenen. Het OM eist 131 dagen jeugddetentie (gelijk aan het voorarrest) en een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur met daarbij diverse voorwaarden en een proeftijd van twee jaar.

De zaak tegen de vijfde verdachte, de 36-jarige Johan S. uit Scherpenzeel is aangehouden tot 28 februari.

De rechtbank doet in alle zaken uitspraak op 16 maart.