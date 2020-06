Gewonde bij schietpartij in Almere (VIDEO)

Print This Post

Bij een schietpartij op de Jaagmeent in Almere Haven is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is aanspreekbaar. De politie zocht naar vier verdachten, maar die zijn tot op heden nog niet gevonden. Het motief voor de schietpartij wordt onderzocht.

Rastahaar

Het incident gebeurde rond 15.00, waarna het slachtoffer een woning in vluchtte. De politie stuurde al snel een Burgernet-melding uit, om de verdachten (vier getinte personen met rastahaar) op te sporen, maar dat leverde niets op. Ook de inzet van een politiehelikopter en een zoektocht in het Waterlandsebos en bij volkstuintjes in de omgeving leverden niets op.

Twee weken geleden vonden in één nacht ook al twee schietpartijen plaats in Almere, dat de laatste maanden kampt met veel vuurwapengeweld.