Debat aangevraagd na nieuwe schietpartijen in Almere

In Almere hebben donderdagnacht vlak na elkaar twee schietpartijen plaatsgevonden. Er zijn geen gewonden gevallen. In 20 minuten tijd waren er vier meldingen van schietpartijen op verschillende plaatsen in de stad. De politie kwam twee keer in actie. Almere wordt de laatste maanden geteisterd door vuurwapengeweld.

Speelplaats

Rond 01.45 werd er meerdere keren geschoten bij een speelplaats op het Leeuwardenplein in Almere Stad. Een deel van het plein werd afgezet voor onderzoek. De politie hield iemand aan, maar die bleek niets met het incident te maken te hebben. De politie is op zoek naar een blanke man met een rode hoodie en een witte broek.

Kort daarna kwamen er bij de politie drie meldingen binnen van mensen op verschillende plekken in Almere Haven die ook schoten hadden gehoord. De politie heeft ook hier geen gewonden aangetroffen. Er is niemand aangehouden.

Debat

VVD-fractievoorzitter Ulysse Ellian in de Almeerse gemeenteraad heeft een debat met het college van burgemeester en wethouders aangevraagd over de schietpartijen. Ellian schrijft op Twitter: ‘Dit zijn namelijk de zoveelste schietpartijen de afgelopen weken. Dus hoogste tijd voor uitleg. Wat is er aan de hand en vooral: wat gaan we hieraan doen.’

Zoveelste incident

De politie ziet op dit moment geen verband tussen de schietpartijen en ook niet met eerdere incidenten. De afgelopen maanden vonden er verschillende schietpartijen plaats in Almere. In februari vielen er twee gewonden bij een schietpartij op een parkeerterrein aan de Markerkant. In april werd een gewonde gevonden na een schietpartij op de hoek van de Basilicumweg met de Kamillestraat. Ook werd een woning aan de Hollywoodlaan beschoten. Begin mei werden er meerdere woningen in de stad beschoten, waarna twee panden op last van de burgemeester werden dichtgetimmerd.

Dode

Op 21 december 2019 werd drugshandelaar Ray Tensaini uit Utrecht doodgeschoten in een woning aan het Stadhuisplein in Almere toen hij cocaïne wilde verkopen aan enkele Amsterdammers. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de Amsterdamse crimineel en vechtsporter Youssef Ben Hamou (25), die volgens politie en OM gezien wordt als de schutter van Tensaini.

