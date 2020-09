‘Gewonde man bij schietpartij Sittard is voormalig Bandidos-lid Anthony P.’

Connect on Linked in

De man die zaterdagavond gewond raakte bij een schietpartij in Sittard is Anthony P. (38) uit Roermond, een voormalig lid van motorclub Bandidos. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de Limburger. P. werd gevonden op de oprit van een woning in de Bradleystraat. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. P. is buiten levensgevaar.

Veel vijanden

Volgens de Limburgse krant heeft de Roermondenaar veel contacten in het criminele milieu in Limburg en is het bekend dat hij veel vijanden had. Een bron die veel contact met Anthony P. had zegt: ‘Hij was voor de duvel niet bang en ging geweld niet uit weg. De vraag was niet of er een aanslag op zijn leven zou worden gepleegd, maar wanneer dat zou gebeuren.’

Geweld bij bikercafé

Anthony P. was lid van motorclub No Surrender, Bandidos en Satudarah. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem met dertien andere leden van Bandidos ervan dat ze eind mei 2015 betrokken waren bij een vechtpartij en schietpartij bij bikercafé Dug-Out in Sittard tussen leden van Bandidos en Red Devils, een motorclub gelieerd aan de Hells Angels.

Hete strijkbout

P.’s naam dook volgens De Limburger de afgelopen jaren regelmatig op in grote strafdossiers. Zo was hij verwikkeld in een rechtszaak waarbij hij tijdens een geëscaleerde drugsruzie in Roermond iemand met een hete strijkbout had bewerkt. De foto van de toegetakelde man die in het Bandidos-onderzoek werd gevonden en werd getoond in Opsporing Verzocht werd volgens de Limburger gevonden in de cel van Anthony P.

In november 2015 meldde De Limburger dat P. voor zijn eigen veiligheid niet met andere Bandidos-leden in dezelfde gevangenis mocht verblijven. De politie had informatie gekregen over plannen om P. te liquideren, daarna kwam P. in Zwaag terecht. In mei 2015 stapte Anthony P. uit de Bandidos.

Vijf jaar cel

In februari 2019 werd P. veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij als toenmalig Satudarah-lid van het chapter Geleen drie jaar lang had deelgenomen aan een criminele organiatie, waarbij hij twee afpersingen pleegde en de Opiumwet had overtreden. Op zijn strafblad staat onder meer een veroordeling voor poging doodslag en openlijke geweldpleging.