Gewonde tiener verdacht van Duitse plofkraak, ook tweede verdachte vast

De 18-jarige Alkmaarder die op 26 november zwaargewond werd achtergelaten bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, wordt officieel verdacht van betrokkenheid bij een plofkraak in het Duitse plaatsje Neuss. Dat schrijft de Duitse politie in een persbericht.

De verwondingen die de man opliep zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een explosief wat bij de plofkraak is gebruikt. Ook een tweede verdachte uit Zuid-Holland van 33 jaar is aangehouden. Hij meldde zichzelf bij de politie.

Drie of vier daders

De donkere Mercedes, waarin de daders na de plofkraak op de vlucht sloegen, is na een tip van een getuige in Amsterdam teruggevonden. Volgens de politie zijn er vermoedelijk drie of vier mannen betrokken bij de plofkraak. Door een speciaal rechercheteam wordt onderzocht of er links zijn met eerdere plofkraken in Duitsland.

Een klopjacht door de Duitse politie op de plofkrakers leek aanvankelijk op niets uit te draaien, maar op de plaats delict werd wel bewijs verzameld waaruit zou blijken dat er iemand gewond was geraakt.