‘Gewonde Vinkeveen kwam in beeld in onderzoek met Rico de Chileen’

Een van de mannen die in de nacht van 4 op 5 maart gewond zijn geraakt bij een schietpartij bij het Leonardo Hotel in Vinkeveen is Valengino M. (31). Volgens NU.nl zat deze M. in de ogen van het Openbaar Ministerie in de criminele organisatie van Richard R., ook wel bekend als “Rico de Chileen”, die is veroordeeld als leider van een criminele organisatie en witwassen.

Volgens NU.nl is de verdachte die deze week is overleden de 27-jarige J. van B.. Er zitten nog vijf verdachten vast.

Volgens justitie was M. een van de personen die in 2015 en 2016 voor de organisatie van Rico geld koerierde. Mogelijk was hij, aldus het Openbaar Ministerie, ook betrokken bij drugshandel. M. reed in een Volvo die door de politie was voorzien van afluisterapparatuur. De politie maakte op uit gesprekken dat M. grote geldbedragen vervoerde, en ook auto’s naar Spanje zou hebben gereden.

Richard R. heeft elf jaar cel gekregen van de rechtbank. Of M. in verband met de genoemde feiten ook voor de rechter is gebracht is onbekend.