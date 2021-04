Gezochte crimineel opsporingslijst gepakt in Dubai

Connect on Linked in

De politie in Dubai heeft deze week een Nederlander aangehouden die op de Nationale Opsporingslijst staat. Het gaat om de tot 9 jaar cel veroordeelde Tommy van der S.

Aangehouden

De Telegraaf meldt donderdagmiddag dat Tommy van der S. op het vliegveld van Dubai werd aangehouden. Hij reisde volgens de krant met een vervalst Iers paspoort. Het Landelijk parket kan de arrestatie nog niet bevestigen, maar De Telegraaf zegt zelf bevestiging van de aanhouding te hebben gekregen uit meerdere bronnen.

Onderduiken

Tommy van der S. is veroordeeld tot 9 jaar cel wegens drugshandel, witwassen en mishandeling. De politie vermoedde eerder dat hij in Barcelona verbleef, of dat hij zich in de omgeving van Malaga en Marbella zou ophouden. De politie dacht dat S. af en toe naar Nederland reisde en verbleef op onderduikadressen. Waarschijnlijk maakte hij gebruik van een schuilnaam.

Antiekwinkel

De politie ontdekte vanaf 2012 dat Tommy van der S. een spil is in een internationaal drugsnetwerk, toen ze afluisterapparatuur liet installeren in de antiekwinkel van zijn vader in Eindhoven. Hij is verantwoordelijk voor de smokkel van grote partijen ecstacy en speed naar Engeland. Al in 2010 ging hij eens op vakantie naar Dubai, schrijft Omroep Brabant.