Gijzelnemer eiste 200 miljoen aan crypto (UPDATE)

De man die in de Apple Store aan het Amsterdamse Leidseplein een man heeft gegijzeld had een automatisch handvuurwapen. Volgens de politie eiste de man 200 miljoen aan cryptovaluta en een vrijgeleide. Het leek erop alsof hij een bomgordel droeg maar dat was niet zo. Hij is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht nadat hij was aangereden door een politieauto.

(beeld Joost van der Wegen)

Kast

De Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw zei op een persconferentie dat de man zichzelf dreigde op te blazen.

De eerste prioriteit van de politie was om vast te stellen hoeveel mensen zich nog in het pand bevonden en die in veiligheid te brengen. Op verschillende plaatsen waren nog mensen aanwezig toen de actie van de gijzelnemer begon. Uiteindelijk zijn zo’n 70 mensen uit het pand in veiligheid gebracht. Op de begane grond blijken zich de gehele tijd vier mensen te hebben schuilgehouden in een kast. De politie had de indruk dat de man niet wist hoeveel mensen er nog binnen waren.

Beschoten

Toen de eerste agenten op de Apple Store afkwamen zijn die door de dader beschoten. De agenten raakten niet gewond.

De gijzelnemer is een 27-jarige Amsterdammer die al bekend was bij de politie door veroordelingen voor de Wet wapens en munitie. Hij was aanspreekbaar toen hij per ambulance zwaargewond naar een ziekenhuis werd gebracht. De politie deed in de nacht van woensdag op twee plaatsen doorzoekingen in panden waar de man regelmatig verbleef.

Water

De bevrijding kon tot stand komen doordat de man om 22.30 om water had gevraagd. Dat werd buiten bij de drempel van het pand bezorgd. De gijzelaar maakte toen van de gelegenheid gebruik om weg te rennen, de gijzelnemer rende achter hem aan. Daarna reed een politieauto de man aan. De Rijksrecherche doet onderzoek naar deze aanrijding, dat is gebruikelijk als de politie een “geweldsmiddel” inzet, aldus de hoofdcommissaris.

De strategie van de politie was in eerste instantie om de man uit te putten. Paauw zei ook dat was besloten om als dat nodig zou zijn de man van afstand ‘gericht’ uit te schakelen.

Onderzoek moet uitwijzen of de man alleen handelde, de politie vermoedt van wel, maar dat is nog niet vastgesteld.