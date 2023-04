Gisteren een ontploffing, vandaag een beschieting (UPDATE)

In het centrum van Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een portiek beschoten. In de Van Speykstraat schoot een onbekende zeker twintig kogels af op een ruit en de pui van een appartementengebouw. Eerder deze week was een pand in de straat doelwit van een aanslag met een explosief.

(BeeldMediaTV)

In de nacht van maandag op dinsdag ontplofte in de Van Speykstraat rond 03.00 een explosief. Die nacht was er ook een ontploffing bij een pand in Rotterdam-West. In die straat in Rotterdam-West was in het weekend al een explosief ontploft.

In Rotterdam is de laatste maanden een recordaantal aanslagen met explosieven en vuurwapens op woonhuizen geweest. Meestal zijn dergelijke incidenten het gevolg van onenigheid tussen drugscriminelen.