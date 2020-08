Golden State Killer krijgt levenslang (VIDEO)

Connect on Linked in

De 74-jarige Joseph DeAngelo, ook wel de Golden State Killer genoemd, is door een rechter in Sacramento, Californië, veroordeeld tot twaalf maal levenslang plus acht jaar cel. De voormalige politieman heeft bekend tussen 1975 en 1986 een lange reeks moorden, ontvoeringen en verkrachtingen van vrouwen te hebben gepleegd, en illegale wapens voorhanden te hebben gehad.

Spijtbetuiging

DeAngelo nam nog het woord voor een spijtbetuiging voordat de rechter het vonnis uitsprak. Hij trok zich omhoog uit zijn rolstoel, deed zijn mondkapje naar beneden, en sprak tot de rechter. ‘Ik heb geluisterd naar alles wat er gezegd is en heb oprecht spijt voor alle verdriet dat ik heb veroorzaakt.’

Het vonnis is gebaseerd op dertien (door hem bekende) moorden en dertien verkrachtingszaken. De openbaar aanklager en ook DeAngelo stellen dat hij meer vrouwen (nog 50 anderen) heeft verkracht. Hij is daarvoor niet aangeklaagd omdat die zaken waren verjaard. In totaal zou hij 87 slachtoffers hebben vermoord, verkracht en/of ontvoerd.

Dna-sporen

Jarenlang bleef de Golden State Killer uit de handen van de politie. In 2018 werd DeAngelo opgepakt na een onderzoek met zijn dna-materiaal in een databank die voor stamboom-research is bedoeld. Een ver familielid van DeAngelo wiens dna overeenkomsten vertoonde met dat van de dader bleek daarin te staan ingeschreven. DeAngelo werd aangehouden, hij was toen inmiddels in de zeventig.

Door zijn bekentenis kon DeAngelo de doodstraf ontlopen. Hij heeft door het vonnis geen mogelijkheid voor strafreductie.

Zie ook:

‘Ik geef het toe’: Golden State Killer bekent (VIDEO)