‘Ik geef het toe’: Golden State Killer bekent (VIDEO)

Joseph James DeAngelo (74), die bekend is geworden als Golden State Killer, heeft voor een rechtbank in Sacramento, Californië, een bekentenis afgelegd: hij zegt zeker dertien mensen te hebben vermoord en op zijn minst vijftig verkrachtingen en andere misdrijven te hebben gepleegd, allemaal in de staat Californië.

Vietnam-veteraan

Door de schuldbekentenis voorkomt hij dat de openbaar aanklager de doodstraf tegen hem eist. DeAngelo is een Vietnam-veteraan en oud-politieman. Vanaf 1975 pleegde hij jarenlang moorden, overvallen, en andere gewelddadige misdrijven. Vooral vrouwen die alleen of met kinderen waren werden slachtoffer. Toen hij nog niet was aangehouden was hij bekend onder verschillende bijnamen, als East Area Rapist (in de buurt van Sacremento) en Original Night Stalker, in Zuid-Californië.

Later bracht hij ook stelletjes om het leven waarbij hij soms eerst machtspelletjes met speelde. Vaak bond hij slachtoffers vast om ze mishandelen of vermoorden.

In 2018 legden rechercheurs een verband tussen de moorden in Noord- en Zuid-Californië. Ook werd een dna-match aangetoond met dna dat op een plaats delict was gevonden, via een website voor genealogische data met dna dat uit DeAngelo’s auto was gehaald.

Jerry

DeAngelo heeft veel verklaard over een alter ego met de naam “Jerry” die in zijn hoofd zou zitten en hem opdrachten zou hebben geven. Op zeker moment wist hij Jerry ‘weg te sturen’ en slaagde hij erin een rustiger en normaal leven te leiden. De openbaar aanklager stelt zich op het standpunt dat DeAngelo net doet alsof hij een gespleten persoonlijkheid heeft gehad.

Op de zitting maandag kwam aan de orde dat een hele rij slachtoffers heeft verklaard dat de dader een kleine penis had. Justitie maakt dat onderdeel van het bewijs. Later in de zomer zal het proces worden voltooid. Vrijwel zeker is dat DeAngelo de rest van zijn leven gevangen zal blijven zitten vanwege een levenslange straf.

