Groothandel doelwit van explosie in Vlaardingen

In Vlaardingen is donderdagochtend een groothandel doelwit geworden van een explosie. Dat was voor de tweede keer in een week. Er lijkt geen verband te zijn met andere ontploffingen, bij een loodgieter in Vlaardingen.

Ontploffing

De ontploffing vond vanmorgen rond 7.00 uur plaats voor een groothandel aan de Arij Koplaan in Vlaardingen. Niemand raakte daarbij gewond, meldt RTV Rijnmond.

Vorige week vond er ook al een ontploffing plaats. Ook daarbij vielen geen gewonden, maar het zorgde wel voor flinke schade aan de binnen- en buitenkant van het pand.

Camera

De directeur van de groothandel gaf na de eerste explosie aan camera’s op te willen hangen, maar dat is volgens een medewerker nog niet gebeurd. De man zei tegen Rijnmond: ‘Hij is te snel teruggekomen.’ Wel heeft de man beelden gezien van andere camera’s in de buurt. ‘Hij loopt hetzelfde naar de brievenbus en loopt hetzelfde weer weg’ waren zijn woorden.

Er zou net als de vorige week een schoonmaker in het pand zijn geweest, op het moment van de ontploffing.

De politie meldt dat er geen verband lijkt te zijn met de ontploffingen bij een loodgieter in Vlaardingen, die al langere tijd wordt bedreigd en waar explosieven bij zijn ontploft.