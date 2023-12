Aanhouding voor Rotterdamse explosies

Connect on Linked in

In Vlaardingen is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het veroorzaken van explosies. Dat gebeurde in de straat waar al meerdere ontploffingen zijn geweest, bij de woning van een loodgieter een man opgepakt.

Het is een 24-jarige Rotterdammer die op de Gretha Hofstralaan in een geparkeerde auto zat. Onder de bijrijdersstoel lag zwaar vuurwerk. Dat gebeurde om 03.00. De man zat op de achterbank en volgens de agenten deed hij alsof hij sliep.

Of de man in verband is te brengen met de reeks explosies in Vlaardingen wordt onderzocht.

Er is momenteel verscherpt toezicht van de politie in Vlaardingen, door politie, gemeente en particuliere beveiligers.

Voor de explosies die zijn gericht op loodgieter Ron van Uffelen en zijn bedrijven zijn twee jongens gearresteerd.

