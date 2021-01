‘El Chapo’ van Azië gepakt op Schiphol UPDATE 2

Print This Post

Een van de meest gezochte drugsbazen ter wereld is vrijdag op Schiphol gearresteerd. Tse Chi Lop, wiens drugsorganisatie een jaaromzet van 22 miljard dollar zou draaien, werd al jaren gezocht.

Most wanted

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid heeft na vragen van De Telegraaf de spectaculaire arrestatie zaterdag bevestigd. De 57-jarige drugsbaron Tse Chi Lop wordt door verschillende politiekorpsen de ’most wanted’ man van Azië genoemd. Hij werd in ons land opgepakt na een ‘nauwe samenwerking met de Australische politie’.

Hoofd

Tse Chi Lop komt uit Canada en is van Chinese afkomst. Hij smokkelde vooral heroïne en synthetische drugs. Lop is naar verluidt het hoofd van het zogeheten Sam Gor-syndicaat, dat ook wel bekend staat als ’Het Bedrijf’. Zijn imperium strekt zich uit over heel Azië en zou een jaarwaarde van ruim 18 miljard euro.

Bevestigd

Inmiddels heeft de Landelijke Eenheid van de politie ook via haar eigen kanalen de identiteit bevestigd van de 57-jarige man met de Canadese nationaliteit. Hij stond al sinds 2019 gesignaleerd door Interpol, meldt men in een Tweet, op verdenking van de ‘grootschalige smokkel van drugs’. De politie meldt dat de aanhouding ‘op verzoek’ van de Australische politie plaatsvond.

Overstap

In Australië is de aanhouding van Tse Chi Lop inmiddels ook groot nieuws. De Sidney Morning Herald weet te melden dat de drugsbaas in Amsterdam wilde overstappen op een vlucht naar Canada. Hij zou verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de invoer van alle drugs die het land binnen worden gesmokkeld.

The Straits Times citeert Thomas Aling, de woordvoerder van de Landelijke Eenheid in Nederland: ‘Het is te verwachten dat Tse zal worden uitgeleverd, nadat hij is verschenen voor een rechter.’ Aling voegt eraan toe dat ‘de arrestatie van Tse op Schiphol zonder incidenten verliep’.

Het is nog niet duidelijk of Lop al een advocaat heeft in Nederland.

