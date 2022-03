Grootste ketaminevangst ooit: 14 jaar cel geëist tegen leider drugsnetwerk

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Haarlem veertien jaar celstraf geëist tegen de 38-jarige Bachir M. uit Hoofddorp. Volgens justitie gaf hij leiding aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige handel in cocaïne, amfetamine, methamfetamine en ketamine. Tegen twee medeverdachten eist het OM zes en drie jaar cel.

400 kilo cocaïne

Tegen hoofdverdachte Bachir M. is daarnaast een geldboete van 75.000 euro en een ontneming van 372.000 euro geëist. Medeverdachten Jesse B. (26) uit Beverwijk en Willem B. (69) uit Voorschoten hoorden respectievelijk zes en drie jaar cel tegen zich eisen. Beiden zouden samen met de hoofdverdachte betrokken zijn geweest bij de invoer van 400 kilo cocaïne in IJmuiden. Willem B. werd in 2021 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Hierdoor valt de eis tegen hem lager uit.

350 kilo ketamine en 1 ton cash

Bij doorzoekingen in het omvangrijke onderzoek “Messina” werd ruim 350 kilo ketamine aangetroffen met een straatwaarde van ruim acht miljoen euro, de grootste hoeveelheid ooit in Nederland. Ook werden ruim 100.000 euro contant geld, enkele dure auto’s, twee vuurwapens en veel designerartikelen in beslag genomen. De doorzoekingen vonden plaats in de woningen van de verdachten en in bedrijfsruimten in Hoofddorp, Amsterdam, Limmen, Losser en Gronau (Duitsland).

EncroChat

Het strafrechtelijk onderzoek werd medio 2018 opgestart nadat de politie informatie ontving dat de criminele groepering zich bezig zou houden met de handel in drugs en ketamine. In het onderzoek is gebruik gemaakt van chatgesprekken die gevoerd werden met cryptotelefoons van EncroChat.

Drugslab Ermelo

Gedurende het onderzoek is bewijs verzameld voor de betrokkenheid van enkele verdachten bij een onderschepte partij van 400 kilo cocaïne in een bedrijfsruimte in IJmuiden in februari 2019. Daarnaast wordt de criminele organisatie verdacht van het exploiteren van een drugslab in Drenthe waar methamfetamine werd geproduceerd en van een afvaldumping in Ermelo. Bij het produceren werd gebruik gemaakt van Mexicaanse laboranten.

Uit onderschepte EncroChat-gesprekken bleek dat een van deze Mexicanen bijna kwam te overlijden. De verdachten maakten zich volgens het OM echter met name druk over het verlies aan omzet dat hiervan het gevolg was.

Negen verdachten

In dit onderzoek staan in maart en april in totaal negen verdachten terecht bij de rechtbank in Haarlem. Op 4 mei doet de rechtbank uitspraak in alle zaken.