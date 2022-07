‘Grote brand in Beesd veroorzaakt door exploderend drugslab’

Connect on Linked in

De zeer grote brand die donderdagavond op een bedrijventerrein in Beesd woedde is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een exploderend drugslab. De politie zegt vrijdag dat het restanten heeft aangetroffen van een mogelijk drugslab.

Volgens De Gelderlander explodeerde iets na 20.30 een ketel waarin drugs werd geproduceerd en brak er vervolgens een enorme brand uit. Door de vuur brandde een groot pand volledig uit. In het verzamelgebouw zaten drie bedrijven gevestigd: een aannemersbedrijf, een reclamebordenbedrukker en een automaterialenhandel.

Productiefout

Volgens bronnen is de explosie veroorzaakt door een fout in het productieproces om xtc-pillen te vervaardigen. De ketel waarin de drugs werden geproduceerd ontplofte en vloog bij een naburig bedrijf door het dak naar binnen.

Door de enorme hitte was er tot middernacht de vrees dat het vuur zou overslaan naar naburige panden. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Wel liepen naburige panden rook- en roetschade op en sprongen meerdere ramen.

150 brandweerlieden

Bij het blussen van de brand waren zeker 150 brandweerlieden en twaalf blusvoertuigen met ondersteunende voertuigen uit de wijde regio aanwezig. Het vuur was rond 01.30 onder controle.

Het drugslab zat aan de voorzijde van het pand. Of deze ruimte behoorde bij één van de bedrijven of dat het een aparte, vierde gedeelte van de hal was is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Eerder drugslab

In 2020 werd op hetzelfde industrieterrein in Beesd ook al een drugslab opgerold. De politie werd op het spoor van het lab gezet na de vondst van een partij xtc-pillen en GHB in de auto van een 34-jarige Leerdammer. Die vondst leidde naar een garagebox en een loods op het industrieterrein in Beesd, en ook naar de autobus waarin het drugslab was gebouwd. In de autobus werd een mobiel laboratorium aangetroffen voor de productie van xtc, mdma en lsd.

‘Breaking Bad-bende’

Tegen de vermeende hoofdverdachte van 35 uit Gorinchem, eiste het OM twee weken geleden acht jaar cel en een geldboete van 50.000 euro. Twee medeverdachten van 33 en 34 van de “Betuwse Breaking Bad-bende” hoorden vijf en twee jaar cel tegen zich eisen.