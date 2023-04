Grote controle op drugs in Amsterdamse haven

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag een grote controle naar drugs uitgevoerd in de haven van Amsterdam. Door strenger toezicht in de Rotterdamse haven, is men bezorgd over een verschuiving van drugssmokkel naar de hoofdstad.

Doorzocht

De controle werd uitgevoerd door politie, douane, marechaussee en andere instanties. Binnenvaartschepen werden doorzocht, en vrachtwagens van de weg gehaald. Dit laatste gebeurde op een parkeerplaats bij de Heining, in Westpoort.

De instanties richten zich ook op zeeschepen die vanuit Zuid-Amerika naar Amsterdam zijn gekoerst. ‘Via die boten kunnen er verdovende middelen van boord worden gehaald’, vertelt de politie aan de Amsterdamse nieuwszender AT5.

Onderschept

Vorig jaar werd in de Amsterdamse haven ruim 1500 kilo cocaïne onderschept. Daarmee was 2022 een recordjaar. De vondst van ruim 1100 kilo in een container met cacaobonen op een vrachtwagen nam daarin wel het grootste deel voor haar rekening.

De politie vond woensdag geen drugs tijdens de controles, die er vooral op waren gericht transporteurs bewust te maken van de bedoelingen van drugscriminelen.