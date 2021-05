Grote politiecontrole vlakbij afgeperst fruitbedrijf in Hedel

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagnacht een uitgebreide controle gehouden langs de A2 in Hedel. Het gebied is door burgemeester Henny van Kooten van de gemeente Maasdriel aangewezen als veiligheidsrisicogebied, nadat er in de gemeente drie woningen werden beschoten in korte tijd. De actie werd gehouden in de buurt van fruitbedrijf De Groot dat al ruim twee jaar wordt afgeperst en bedreigd door criminelen.

Op basis van het gemeentebesluit heeft het OM het bevel afgegeven om preventief te fouilleren en voertuigen te doorzoeken. Er zijn in de late avond en nacht meer dan 100 auto’s gecontroleerd. Bij de controle zijn geen wapens aangetroffen. Ook werd er niemand gearresteerd.

Er is wel opgetreden vanwege verkeersovertredingen: een bestuurder was onder invloed van alcohol. Daarnaast is er een auto in beslag genomen van iemand die voor de derde keer zonder rijbewijs reed.

Het gebied rond het fruitbedrijf geldt tot zeker 2 juli als veiligheidsrisicogebied.