‘Grote woorden door verdediging in zaak Wiersum’

De officieren in de zaak van de moord op Derk Wiersum vinden dat de advocaten in de zaak ‘grote woorden’ hebben gebruikt in hun pleidooien ter verdediging van verdachten Giërmo B. en Moreno B.

Kaliber

Justitie vond tijdens de zitting in de zaak van de moord op Wiersum dinsdag dat de raadslieden in hun pleidooien ‘grote woorden’ gebruikten, die de vraag oproepen of daar wel goed over is nagedacht.

Het OM vindt dat de uitlatingen niet passen bij ‘een zaak van dit kaliber, met deze ernst en deze gevolgen’, tekent het Algemeen Dagblad op.

Misleiding

De advocaten gaven maandag aan dat justitie zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding en dat politieonderzoek ‘de prullenbak in kan’ en neerkomt op ‘een aanval op de rechtsstaat van binnenuit’.

De officieren over het pleidooi van de advocaten een dag later: ‘Wij kunnen begrip opbrengen voor advocaten die stevig opkomen voor hun cliënten. Maar is over deze woorden nagedacht?’

Ontlastend

De advocaten vinden het bewijs in de zaak twijfelachtig. De advocaten van Moreno B., Gerald en Macheld Roethof, vinden onder meer dat de telefoongegevens van B. juist ontlastend werken, omdat op verschillende tijden juist op andere plekken is.

Ook zou uit taps niet blijken dat hij zich bezig heeft gehouden met de mogelijke voorbereiding van de moord op Derk Wiersum.

Zij vinden verder levenslang een te hoge straf voor de verdenking in een enkelvoudige moord. En in een zaak waarin de rechtsstaat volgens het OM in het geding is, moet de aanklager juist waterdicht bewijs hebben, aldus de advocaten

Verdachte Moreno B. maakte als enige gebruik van zijn recht op het laatste woord. ‘Ik ben geen moordenaar’, zei hij tegen de rechter.

Uiterlijk

Advocaat Jacques Taekema van Giërmo B. meent onder meer dat de compositietekening van de mogelijke dader niet overeenkomst met het uiterlijk van zijn cliënt.

Hij zou ook als alibi hebben dat hij bij vrienden was, en slechts korte tijd afwezig bij hen.

De advocaten vroegen maandag om vrijspraak voor hun cliënten. De rechtbank doet op 11 oktober uitspraak in deze zaak. Vanwege dat ongebruikelijk late tijdstip, bekijkt ze of deze datum vervroegd kan worden.