“H1”: Colombiaan had link met “Mocromafia” en Zweedse onderwereld (VIDEO)

De Nationale Politie in Spanje zegt dat donderdag in Colombia een topfiguur in de internationale cocaïnehandel is gearresteerd. Julio Andrés Murillo Figueroa is een belangrijke figuur, die wordt verdacht van grootschalige transporten van cocaïne naar Europa. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met de Italiaanse ‘Ndrangheta, met een Marokkaanse groep en met de Zweedse onderwereld.

El Zar

Murillo Figueroa, alias “H1” of “El Zar”, is opgepakt in een afgelegen landhuis in Llano Grande in de regio rond Medellín. Het onderzoek heet Operatie Uranus en heeft twee jaar in beslag genomen.

H1 betrok zijn cocaïne uit het netwerk van de zogeheten Clan de Golfo. Hij zou volgens internationale media cocaïne hebben geleverd aan Nederlandse criminelen en aan de ‘Ndrangheta.

In Zweden had hij een contact in de persoon van de Zweed Jonas Sture Falk.

Huelva

H1 zou op vele manieren cocaïne over de wereld hebben laten verzenden, zowel in zeiljachten als in containers, ook met bestemming Rotterdam en Antwerpen.

Het onderzoek dat nu is voltooid is in 2022 mede begonnen als gevolg van een Spaans onderzoek naar de vondst van 1623 kilo in een loods bij de Spaanse stad Huelva. Die zending maakte deel uit van een totaal van 3228 kilo cocaïne, die van Murillo zou zijn geweest.

Het spoor leidde op dat moment naar Zweden en naar Jonas Falk.

Italië

Falk werd gearresteerd in die affaire, waarna de aandacht van de politie zich richtte op Murillo. Die verbleef op dat moment veel in Italië maar wist te ontkomen. In Colombia had hij een villa in Cúcuta, niet ver van de grens met Venezuela. Hij verdween daarna naar de regio Medellín waar hij woonde in een verschillende luxe landhuizen in de vrije natuur.

Gezondheidsproblemen

Murillo had echter gezondheidsproblemen dus hij moest geregeld naar ziekenhuizen voor onderzoek en behandeling. Zijn lievelingshuisdier, een hond, leed aan een longziekte en moest ook geregeld worden behandeld door dierenartsen. Dat liet sporen na.

Uiteindelijk wist de politie Murillo te identificeren aan zijn tatoeages en aan een motorische stoornis: hij liep met een stok.