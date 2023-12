‘Haagse Reda’ ontkent betrokkenheid bij coke-transporten

Connect on Linked in

Drugsverdachte Reda N. ontkende woensdag voor de rechtbank beschuldigingen dat hij betrokken zou zijn geweest bij cocaïnetransporten. Hij zou zich ‘in de nesten hebben gewerkt’ door ‘stom lopen te lullen’.

Stom

Het Openbaar Ministerie verdenkt ‘Haagse Reda’ ervan betrokken te zijn geweest bij meerdere cocaïnetransporten. Hij ontkent: ‘Ik heb gewoon stom lopen lullen’, tekent de krant Het Parool op tijdens een zitting in de zaak gisteren.

Boot

In 2022 zou N. berichten hebben verstuurt over die transporten via de berichtendienst Signal. Hij zou hebben gechat met een zekere ‘Cobra’, schrijft Het Parool. Hij appte dat hij meerdere transporten op het water had, waaronder eentje van 400 kilo. Hij was ‘de enige die de cocaïne van de boot haalt’. Hij zei ook: ‘All my pieces are on the boat’.

Enkelband

Toen hij de berichten verstuurde, had hij een enkelband, na een lange gevangenisstraf voor gewelddadige woningovervallen en wapen- en wietlevering. Hij beschikte wel over Rolex-horloges en hij woonde boven The Harbour Club in Amsterdam.

Gelogen

Reda N. (36) liet ook weten dat hij na 20 september over veel geld zou beschikken. Op die dag nam de douane in Rotterdam 106 kilo coke in beslag. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid daarbij. De verdachte had hiervoor een verklaring voor de rechtbank: ‘Ik heb net gedaan alsof er twee ton van mij op zat. Ik heb gewoon stom lopen lullen. Ik heb mij daardoor in de nesten gewerkt, maar het is gewoon gelogen.’

De volgende zitting in deze zaak staat gepland op 1 maart.