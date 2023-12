Reda N. (36) voor de rechter wegens smokkel 106 kilo coke en witwassen

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Amsterdam staat woensdag de Haagse crimineel Reda N. (36) terecht op verdenking van cocaïne-invoer en witwassen. Dat blijkt uit de tenlastelegging die Crimesite heeft ingezien.

N. wordt verdacht van de invoer van 106,1 kilo cocaïne in vereniging (in september 2023) en van het witwassen van een Audi RS Q3, verschillende Rolex-horloges en sieraden. De feiten zouden zich volgens het Openbaar Ministerie hebben afgespeeld in Amsterdam en Rotterdam. Het witwassen vond volgens justitie plaats in Amsterdam van 7 februari 2022 tot 20 september 2023.

Holland Casino

Op die bewuste 20 september van dit jaar viel een arrestatieteam Holland Casino in Utrecht binnen, terwijl Reda N. aan de pokertafel zat. Hij werd afgevoerd en zit sindsdien vast, zo schrijft Het Parool. De Amsterdamse krant meldt verder dat het OM denkt dat N. Den Haag inmiddels ingeruild heeft voor Amsterdam. In de hoofdstad zou hij twee woningen hebben gehuurd: één in het Oostelijk Havengebied en één in Amsterdam-Slotervaart.

Aanslagen

In 2019 en 2020 vonden er explosies plaats bij het reisbureau van de vader van Reda N. in Den Haag. Ook bij de ijssalon van een ex-vriendin in Den Haag vond een aanslag plaats.

Reda N. kwam begin 2022 vrij na een celstraf van 12 jaar en 10 maanden te hebben uitgezeten voor twee woningovervallen en wapen- en wietlevering.

Op zijn Instagram-account met ruim 62.000 volgers blijkt dat N. populair is en status geniet onder verschillende ex-(profvoetballers) en bekende Nederlandse rappers.

Meedogenloos

De Marokkaanse Reda N. zette zijn eerste schreden op het pad van de misdaad als fietsendief in Den Haag. Al snel stapte hij over op inbraken en ramkraken en verwierf hij een steeds grotere reputatie in de Haagse onderwereld. N. staat bekend als brutaal, meedogenloos en voor niemand bang. Ook voor de politie en andere gezagsdragers niet. Zo gaat het verhaal dat de agente die ’s avonds een blaastest bij N. afnam, de blaasmond van het apparaat later in haar brievenbus terugvond.

Een vrouwelijke portier die N. en een paar vrienden de toegang ontzegt tot een feest, omdat zij hem herkent als inbreker in haar huis, wordt later die avond met een stroomstootwapen aangevallen. Op het moment dat N. met zijn vrienden de vrouw wil kaal scheren, komt een buurman naar buiten, waardoor de groep op de vlucht slaan.

Reputatie

Ondertussen geniet Reda N. bij zijn Marokkaanse leeftijdgenoten veel aanzien. Hij strooit met geld en is omringd door mooie vrouwen. Zijn reputatie neemt haast mythische vormen aan. Na iedere overval of kluiskraak zingt zijn naam rond.

Op 22 maart 2012 overvalt N. samen met twee maten de multimiljonair Wim Zegwaard (68) en zijn vrouw Maureen (42) in hun villa in Rijswijk. Het echtpaar, dat door het trio tegen de grond wordt gewerkt en gekneveld, beleeft twee bange uren. Onder bedreiging van pistolen en messen leidt Zegwaard de overvallers naar de kluis, die gevuld is met een flink bedrag aan cash en juwelen.

Miljoenenbuit

De overvallers gaan er uiteindelijk vandoor met de miljoenenbuit, die in kussenslopen wordt gepropt. De nachtmerrie is daarmee voor de familie Zegwaard nog niet ten einde. Nadat Zegwaard een beloning van 100.000 ter beschikking heeft gesteld door de tip die tot de oplossing leidt van de overval, wordt hij ernstig bedreigd. En als het echtpaar in Zuid-Frankrijk op vakantie is, ontvangen ze een ansichtkaartje met in het Arabisch de tekst: ‘We hebben je gevonden’.

Enkele dagen na de overval op het echtpaar Zegwaard was N. naar Marokko vertrokken. Hij boekte een ticket via het reisbureau van zijn vader. In het Noord-Afrikaanse Tanger strooide N. in een club met geld. ‘Dat is daar heel gewoon’ zou hij later tegen de rechter zeggen. Volgens N. was het niet zijn geld, maar dat van de clubeigenaar.

High five

Later in 2012 maakt N. zich opnieuw schuldig aan een woningoverval. Ditmaal op een gezin in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Ook hier bedraagt de buit sieraden en cash. Tijdens de overval worden de twee jonge kinderen van de ouders gescheiden. Bij het verlaten van de woning geeft Reda N. de achtjarige dochter een high five. Het dna van het kleine meisje wordt later tijdens het politieonderzoek teruggevonden op de handschoen van Reda N. De beschrijving van de gebeurtenissen in de Rotterdamse woning roerde een rechter later tot tranen.

Aanvankelijk wordt Reda N. in 2015 tot 14 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de twee woningovervallen en de levering van wapens en wiet. In hoger beroep valt de straf iets lager uit: 12 jaar en 10 maanden.

BN-ers

Hoewel voor lange tijd achter de tralies, doet Reda N. het goed bij BN-ers. Rapper Lil’ Kleine bijvoorbeeld richt zich via de sociale media tot de Marokkaanse Hagenaar: ‘Free Reda, fuck iedereen. Reda, wat ik wel echt jammer van je vind: ik word nog steeds niet op die bezoeklijst van je gezet. Want ben ik nou je echte mattie?’ Lil’ Kleine is niet de enige BN-er die met Reda N. dweept. Ook rappers als Lijpe, Boef en Frenna betuigen hun steun. Nog iemand die de loftrompet over N. steekt: oud-Feyenoorder Eljero Elia.

Lees ook:

Reda N.: brutaal, meedogenloos en voor niemand bang