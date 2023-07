Haaien kauwen op cocaïnepakketten in Caraïbische Zee (VIDEO)

Connect on Linked in

Wetenschappers hebben vastgesteld dat haaien voor de kust van Florida ongebruikelijk gedrag vertonen dat mogelijk wordt veroorzaakt doordat de haaien kauwen op pakketten cocaïne die in zee zijn terechtgekomen. Discovery Channel bericht hierover in de komende uitzending van Shark Week. Wetenschappers werden geconfronteerd met hamerhaaien die normaal wegzwemmen van mensen, maar nu geen enkele angst vertoonden voor de duikers. Ook zwommen de haaien in merkwaardige patronen, of steeds rondjes.

Zeestromen

Een van de hamerhaaien zwom scheef alsof hij naar één kant getrokken werd. Ook andere haaisoorten leken merkwaardig gedrag te vertonen.

Smokkelaars varen in kleine snelle bootjes vanaf de kust van Colombia en Venezuela naar de Verenigde Staten en naar eilanden als Jamaica en Santo Domingo/Haïti. Wanneer ze dreigen te worden onderschept gooien ze cocaïne overboord. Niet altijd slagen militairen of opsporingsdiensten erin om de balen uit de zee op te vissen. Ook Nederlands marineschepen patrouilleren in de Caraïbische Zee.

De meeste cocaïne wordt langs de kust van Florida aan land gebracht. De onderzoekers deden hun waarnemingen in de zee ten zuiden van Florida. Het vermoeden is dat in dit gebied door de zeestromen veel balen met cocaïne die door smokkelaars overboord zijn gegooid naartoe drijven.

Dummy balen

De onderzoekers voerden experimenten uit waarbij ze dummy balen die lijken op cocaïnebalen in zee gooiden. De haaien leken er inderdaad extra op te reageren. Ook testten ze de reactie van haaien op het toevoegen van zeer geconcentreerd vispoeder op aas. Dat effect zou te vergelijken zijn met het effect dat cocaïne in de hersens van de haaien zou veroorzaken. De haaien bleken ook daar zeer gevoelig voor.

Een van de veronderstellingen van de wetenschappers is dat het zeewater soms op bepaalde plaatsen waar pakketten cocaïne zijn opengescheurd tijdelijke zulke sterke concentratie van cocaïne krijgt dat vissen en haaien erdoor gedragsverandering ondergaan. Wetenschappers maken nu plannen om van haaien het gebied bloedmonsters te nemen om het cocaïnegehalte in hun bloed te meten.

Er zijn al verschillende wetenschappelijke studies verschenen waarin gesuggereerd wordt dat vissen in sommige binnenwateren in de Verenigde Staten verslaafd waren geraakt aan methamfetamine. Dat is een drug die daar veel in de steden die aan die rivieren en meren liggen wordt gebruikt.