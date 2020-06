Politie: Arubaan bij Haarlem vanaf bootje gedumpt

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de tip die leidt tot het oplossen van de moord op de 31-jarige Gregori Maduro. De van oorsprong Arubaanse man werd op 7 april 2020 aangetroffen in het water van de Mooie Nel, een meer tussen Haarlem en Spaarnwoude.

Twee personen

Zijn lichaam zat in plastic verpakt. De politie vermoedt dat Maduro’s lichaam tussen 8 en 11 maart 2020 in het water is gedumpt, wat betekent dat het mogelijk al een maand in het water lag. Vermoedelijk heeft iemand hem met een bootje naar het midden van de plas gebracht. Het lijkt de bedoeling te zijn geweest dat het lichaam naar de bodem zou zinken, aangezien het pakket was verzwaard met twee grote tegels. Op die tegels van 40 bij 60 centimeter zat wat rode verf. Vanwege het gewicht van de tegels en het lichaam, vermoedt de politie dat ten minste twee personen betrokken moeten zijn geweest bij de dood van Maduro.

Steiger

Er zijn aanwijzingen dat het lichaam van het 31-jarige slachtoffer mogelijk in een boot is gelegd vanaf, of in de buurt van, een steiger aan de Spaarndamseweg in Haarlem, in het buitengebied tussen Haarlem en Spaarndam.

In de nacht van 7 op 8 maart 2020 is om 00.13 een bericht gestuurd via Maduro’s Facebookpagina. Dat was het laatste levensteken van het slachtoffer. Wat betreft de achtergrond van de moord of doodslag spreekt de politie van ‘een raadsel’.