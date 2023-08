‘Half miljoen verstopt in poef met hydraulisch luikje’

Connect on Linked in

Een nabestaande van Brian Dalfour, de in 2015 doodgeschoten Amsterdamse crimineel van motorclub No Surrender, wordt vervolgd voor witwassen. Het Parool schrijft dat bij zijn jongere broer Eugenio (41) ruim 900.000 euro aan cash geld is gevonden. Een half miljoen zat verstopt zat in een poef, die met een hydraulisch luikje te openen was.

(beeld uit archief)

Verkeerscamera

Eugenio Dalfour kwam in beeld nadat op 8 februari ANPR-verkeerscamera’s op de A4 in de buurt van Amsterdam een bestelwagen registreerden. De bestelwagen met Belgisch kenteken werd door het systeem gelinkt aan een eerder incident in verband met wat de politie noemt ‘ondermijnende criminaliteit’.

Amstelveen

De bestelwagen werd daarom gevolgd naar een woonwarenhuis aan de Maalderij in Amstelveen. Dalfour kwam hier samen met een kind aanwandelen en zette een sporttas in de bestelwagen. Dalfour werd gecontroleerd net als de bestuurder van de auto: een 26-jarige Kroaat. Een tas in de auto bevatte 79.500 euro cash.

Na aanhouding van de twee mannen doorzocht de recherche Dalfours woning in Uithoorn. Daar lagen dure horloges, merktassen, een geldtelmachine, 11.640 euro in een jas en 318.790 euro onder een bed.

Omdat tijdens de doorzoeking een rechercheur even op een poef ging zitten werd ook de verborgen ruimte in de poef gevonden. Daarin was een vuilniszak met 499.950 euro aanwezig. Op de zak zat een duimafdruk van Dalfour.

5 euro biljet

Dalfour heeft al elf jaar een autopoetsbedrijf op zijn naam staan en werkte bij verschillende werkgevers. Inkomsten daaruit kunnen volgens justitie de grote geldbedragen niet verklaren. Die moeten daarom criminele herkomst hebben.

In een van de telefoons van de verdachten zat een foto van een 5 euro biljet en een foto van het woonwarenhuis. Het biljet was volgens justitie een token voor een ondergrondse geldtransactie. De foto van het woonwarenhuis werd aangegeven als de plaats voor de overdracht.

De achtergrond van het geld is drugshandel, stelt justitie, op basis van berichten in de telefoon van de Kroaat.

Dalfour is vrijdag ontslagen uit voorlopige hechtenis in afwachting van het vonnis in zijn zaak.

Villa

Brian Dalfour werd in 2015 in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe doodgeschoten toen hij probeerde een aantal Belgen te rippen. Die werden vrijgesproken omdat de rechtbank vond dat dit noodweer was.

Op 20 juli heeft de Amsterdamse rechtbank de weduwe van de in 2015 doodgeschoten Brian Dalfour veroordeeld tot een taakstraf van 140 uur, voor het witwassen van zijn nalatenschap. Een villa van de vrouw in Suriname is verbeurd verklaard.

Ook ze kreeg een boete van 18.000 euro. Ze kreeg geen celstraf omdat in de strafzaak procesafspraken met het Openbaar Ministerie waren gemaakt.