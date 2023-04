Halve ton cocaïne gepakt in Rotterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

Er blijkt vorige week ruim 500 kilo cocaïne te zijn gevonden in een container op een haventerrein in Rotterdam. Dat heeft de advocaat van een van de verdachten die daarbij zijn aangehouden dinsdag aan Crimesite bevestigd. Er was door de Rotterdamse politie naar buiten gebracht dat er vrijdag en zaterdag acht vermoedelijke uithalers van cocaïne waren gearresteerd. De vangst van de drugs was echter niet gemeld.

Het Rotterdamse parket laat weten dat in voorkomende gevallen in het belang van het onderzoek ervoor wordt gekozen om een onderschepping van cocaïne niet naar buiten te brengen.

De advocaat van één van de verdachte Rotterdammers die zijn aangehouden, Haroon Raza, zegt desgevraagd dat er 502 blokken cocaïne in beslag zijn genomen. Dat is gebeurd op de terminal van RWG op de Maasvlakte.

Crimesite meldde vorige week op basis van een bron in de haven dat er bij ECT woensdag 600 kilo cocaïne was gepakt. Ook die vangst is niet naar buiten gebracht door politie of justitie.