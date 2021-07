Halve ton cocaïne voor Rotterdam onderschept in Brazilië

Connect on Linked in

In de Braziliaanse havenstad Natal is in een container met citroenen 500 kilo cocaïne gevonden. De container had Rotterdam als bestemming.

De drugs kwamen aan het licht door middel van een containerscanner die door de Douane was ingezet.

Opmerkelijk

Volgens Braziliaanse media was het dit jaar voor het eerst dat cocaïne werd ontdekt in Natal. Dat is opmerkelijk want twee jaar geleden leek de havenstad steeds vaker te worden gebruikt als plek waar drugs werden verscheept naar Europa. In februari 2019 bijvoorbeeld werden twee zendingen van totaal 3300 kilo coke onderschept.