Hamid B.: ‘Lauranio deed zelf mond over pistool’

De Amsterdammer Hamid B. wordt door justitie gezien als degene die zijn vriend Lauranio Bronne vorig jaar maart doodschoot. B. stelt dat het niet zijn bedoeling was om hem om het leven te brengen.

Foto: Lauranio Bronne

Bedreigen

Hamid B. zou het wapen slechts hebben gebruikt om Bronne te bedreigen. Die riep daarop ‘schiet dan, schiet dan’, en plaatste volgens B. het wapen in zijn mond. Daarop ging het af. Dit schrijft de Amsterdamse stadskrant Het Parool vandaag, na een nieuwe pro-forma zitting op woensdag.

Pistool

Het incident gebeurde in de nacht van 11 op 12 maart 2021, in Assendelft. Daar bedreigde Hamid B. al een familielid van Bronne, door een pistool op zijn hoofd te zetten. Beiden waren onder invloed van lachgas. De ruzie ging onder meer over een aantal lachgasflessen, schrijft de krant.

Trekker

Hamid B. ontkent nu dat hij de trekker zou hebben overgehaald. Bronne zou zelf zijn mond over de loop van het pistool hebben gedaan. Justitie denkt dat Bronne in de Ford Transit van een vriend, Justin D., is gestapt tijdens de ruzie. Waar hij vervolgens om het leven is gebracht door B.

De rechtbank besloot dat Hamid B. voorlopig vast moet blijven zitten. Ook vanwege een eerdere veroordeling van vijf jaar cel voor poging tot doodslag.

Twee vrienden van Hamid B. worden ook vervolgd, omdat ze B. zouden hebben geholpen met het wegmaken van het lichaam van Bronne, in een sloot in Amsterdam Nieuw-West. Zij zijn inmiddels wel op vrij voeten.