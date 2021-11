Lauranio Bronne (22) werd volgens medeverdachten ‘per ongeluk doodgeschoten’

Connect on Linked in

De 22-jarige Lauranio Bronne die op 12 maart 2021 levenloos werd gevonden in een sloot in Amsterdam Nieuw-West is volgens twee medeverdachten per ongeluk doodgeschoten door Amsterdammer Hamid B. (28). Dat hebben ze volgens Het Parool deze week bij de politie verklaard. In eerste instantie ging het verhaal dat Bronne zou zijn doodgeschoten vanwege een ruzie over twee lachgastanks.

De 20-jarige Jamal N. uit Amsterdam en de 21-jarige Justin D. uit Zaanstad zeggen dat Hamid B. de bewuste nacht achterin een bestelbus een vuurwapen in de mond bij Bronne duwde en dat het vuurwapen ‘per ongeluk afging’. Hamid B. zou Bronne bang hebben willen maken. Waarom is onduidelijk. De twee medeverdachten stapten op dat moment in de bestelbus. Ze zouden van plan zijn geweest om ‘te gaan chillen’, maar ineens was het slachtoffer dood.

Kleding gewassen

De drie verdachten dumpten Bronnes lichaam in een sloot langs de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam Nieuw-West. Vervolgens reden ze naar een vriendin in België waar ze hun kleding wasten waarop bloed van Bronne zat. Toen ze terugkeerden naar Amsterdam-Zuidoost staken ze daar de bestelbus in brand.

Voorarrest geschorst

Het Parool schrijft dat hoofdverdachte Hamid B. deze week is verhoord over de verklaringen van de twee medeverdachten, maar nog niet inhoudelijk heeft willen reageren. De medeverdachten boden vrijdag in de rechtbank in Amsterdam hun excuses aan de nabestaanden voor het feit dat ze niet meteen openheid van zaken hebben gegeven.

Het voorarrest van Jamal N. en Justin D. is vrijdag geschorst, waarna ze op vrije voeten zijn gekomen. Justitie ziet geen aanwijzingen meer dat ze betrokken zijn bij Bronnes dood. Wel aan het wegmaken van zijn lichaam.

Hamid B. blijft vastzitten. Wanneer de zaak verder gaat is nog onduidelijk.