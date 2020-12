Handgranaat bij woning Limburgse misdaadverslaggever

Connect on Linked in

Bij de woning van misdaadverslaggever Jos Emonts (dagblad De Limburger) in Neer is zondagochtend een handgranaat aangetroffen. Emonts vond het explosief – dat op scherp stond – zelf bij zijn voordeur toen hij de hond uitliet en schakelde vervolgens de politie in.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat het explosief onderzoeken en onschadelijk maken. Buurtbewoners in de Acacialaan hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten.

Hoofdredacteur Bjorn Oostra van De Limburger zegt ‘geschokt’ te zijn en noemt het ‘een aanval op de onafhankelijke journalistiek’. Hij wil op dit moment ook nog niet speculeren over een verband of mogelijk motief met het werk van de misdaadverslaggever. Oostra: ‘De veiligheid van onze collega is onze allereerste prioriteit.’

Jos Emonts is al 43 jaar journalist en is inmiddels ongeveer tien jaar misdaadjournalist. De laatste tijd schreef hij geregeld over Anthy P., die in september een moordpoging overleefde in Sittard.