Politie houdt doelwit schietpartij Sittard aan

De politie heeft vrijdagavond Anthy P. (38) aangehouden op verdenking van bedreiging. P. werd op 12 september beschoten toen hij in zijn auto zat op de Bradleystraat in Sittard. De man uit Roermond zou vrijdag in de loop van de dag in Maastricht iemand hebben bedreigd. De politie zegt dat P. en zijn partner in Roermond zijn gearresteerd.

Bij de doorzoeking in zijn woning werd een wapen aangetroffen. Omdat de verdachte in beperkingen zit, en geen enkele contact met de buitenwereld mag hebben, wil de politie verder geen informatie verstrekken. Anthy P. kreeg dit najaar de beschikking over een safe house wegens de dreiging op zijn leven.

De vraag is of de bedreiging te maken heeft met het schietincident op 12 september. P. raakte bij dit incident ernstig gewond. Omstanders troffen hem toen rond 23.15 gewond aan in zijn auto, op de oprit van een woning. Sindsdien verricht een rechercheteam onderzoek naar het schietincident.

In dat onderzoek verstuurde het rechercheteam op 4 december een sms-bom aan getuigen die in de buurt van het schietincident waren met de vraag informatie te delen. In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht werden beelden van een uitgebrande motor getoond. De politie zoekt twee mannen die op die motor hebben gereden.