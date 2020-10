Handgranaat gevonden bij pand in Breda

Connect on Linked in

In Breda zijn voor een pand een handgranaat en munitie gevonden: in de wijk Doornbos-Linie op de Baliëndijk. Zondag was er een schietpartij in een andere woonbuurt in de stad.

De Baliëndijk werd tijdelijk afgesloten terwijl de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoek deed en het explosief afvoerde.

Op zondagavond werd er geschoten in de Bruno Renardstraat, in Geeren-Noord. In een woning sloegen drie kogels in. Er zijn berichten dat er daar gericht op een persoon is geschoten.

De politie sluit dat niet uit en doet nader onderzoek. Ook een mogelijk verband tussen de gevonden handgranaat en de schietpartij wordt onderzocht.