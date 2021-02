Harddruggebruiker in Oregon niet meer crimineel

Connect on Linked in

Vanaf deze week staat de Amerikaanse staat Oregon vervolging van het bezit van kleine hoeveelheden hard drugs niet meer toe. Justitie kan burgers hiervoor alleen nog maar een bekeuring geven.

Bekeuring

Per 1 februari kun je in Oregon voor het in bezit hebben van een gebruikershoeveelheid hard drugs alleen nog een bekeuring van 100 dollar krijgen. Ook kan men worden doorverwezen naar een verslavingszorginstantie, als de autoriteiten daar aanleiding toe zien. Onder de drugs waarvan het gebruik niet meer wordt bestraft vallen onder meer LSD, heroïne en amfetamine.

Voorstel

Dit is het gevolg van een wetsvoorstel waar in november 2020 een meerderheid van de inwoners van deze staat voor stemden. Het voorstel werd ingediend door de Drug Policy Alliance, een organisatie die vindt dat de Amerikaanse War on drugs ten onrechte miljoenen drugsgebruikers in de VS heeft gecriminaliseerd, met name de zwarte gemeenschap.

Zinloos

Onder het nieuwe systeem zullen drugs-rehabilitie-centra beoordelen welke betrapte gebruikers verslavingszorg moet worden aangeboden. Doel van het nieuwe beleid is om verslavingszorg te laten prevaleren boven het criminaliseren van mensen die gebruiken. De Drugs Policy Alliance vindt dat het opsluiten van mensen voor drugsbezit zinloos is, en alleen leidt tot het verlies van vrijheid, banen en huisvesting, en een strafblad dat ze voor de rest van hun leven blijft achtervolgen.

Betaald

De mogelijke zorg voor verslaafde drugsgebruikers zal voor een groot worden betaald uit de opbrengsten van de legalisering van cannabis in de staat Oregon, die vanaf 2015 plaatsvond. Dit leverde de staatskas in 2020 al meer dan 100 miljoen dollar aan belastinggelden op.

Vierentwintig officieren van Justitie in Oregon waren tegen de nieuwe wet, en vinden dat die ‘roekeloos’ is en de acceptatie van gevaarlijke drugs alleen maar stimuleert.