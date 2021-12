Hasjcriminelen minder geplukt door lange duur proces

Connect on Linked in

Zes leden van een criminele organisatie die hasj transporteerde, moeten aan de Nederlandse staat in totaal ruim 200.000 euro van hun criminele winsten afstaan. Zij kregen eerder al gevangenisstraffen opgelegd. De bedragen van de ontneming zijn door de rechtbank Oost-Brabant wel met 25 procent verlaagd, vanwege de lange behandeling van deze pluk ze-zaken.

Foto: de in 2012 om het leven gebrachte Aran de Jong

Verstopt

De mannen maakten deel uit van een criminele organisatie die zich in 2010 en 2011 bezighield met drugstransporten, naar Engeland en Italië. Hierbij werd ruim 900 kilo cannabis, en een partij hasj illegaal vervoerd. Vanuit Pakistan werd nog eens 3000 kilo hasj ingevoerd. De wiet werd verstopt in dozen waspoeder of vacuümverpakt vervoerd als kantoorartikelen.

Geliquideerd

Al in 2013 kregen de verdachten in het onderzoek met de naam ‘Maskerbij’ celstraffen tot 6 jaar opgelegd. De vermeende leider van de organisatie, de 41-jarige Aran de Jong, werd nog voor de behandeling van de strafzaak in 2012 geliquideerd. Dit gebeurde voor zijn huis in Eindhoven, in de aanwezigheid van zijn vrouw.

In de eerste twee dagen van het proces durfden de hoofdverdachten daarom niks te zeggen. De Jongs financiële man, Marcel S., werd later ook beschoten.

De moord op De Jong werd niet opgelost. Wel kreeg de broer van De Jong in 2019 schoten afgevuurd op zijn huis in Eindhoven. Ook ontplofte er een handgranaat.

Pluk ze

De familie van De Jong kreeg te maken met een ontnemingsprocedure, waarbij justitie hen voor 20 miljoen euro aansloeg. Volgens de Belastingdienst verdiende De Jong tussen 2007 en 2010 ruim veertig miljoen euro.

De rechtbank Oost-Brabant besloot de verdachten in de pluk ze-procedure deze week wel een strafkorting te geven, vanwege de lange behandeling van de zaken. Dat ging om een korting van een vierde van het te ontnemen bedrag, tot een bedrag van 20.000 euro.

Niet duidelijk is welk resultaat claims tegen verdachte Glenn M., van 7,8 miljoen euro, en de cassatie tegen de ontnemingseis door de ervan van Aran de Jong bij de Hoge Raad hebben gehad.