Havenarbeider vrijgesproken door Instagram-post

Het hof in Antwerpen heeft een havenarbeider in hoger beroep vrijgesproken van het uithalen van 1000 kilo cocaïne. Dit gebeurde, nadat een collega zich in zijn richting per ongeluk had verraden.

Veroordeeld

De havenmedewerker Umit S. werd in mei 2021 tot vier jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij de poging tot uithaling van een ton cocaïne, ingegraven in een partij steenkool.

Die poging mislukte in de zomer van 2019, omdat twee betrokkenen vanuit de container met steenkool zelf de politie belden, omdat de temperaturen te hoog werden en zij de sporttassen met drugs niet tussen de briketten vandaag kregen gehaald. Hun opdrachtgevers weigerden hen daarvoor te bevrijden, omdat ze de cocaïne nog niet hadden gevonden. ‘Stuur eerst foto’s van de sporttassen, pas dan komen we jullie redden.’

De actie werd bekend, omdat er ook filmbeelden van zijn gemaakt.

S. zou volgens justitie tijdens de uithaal verantwoordelijk zijn geweest voor het openen van de container met een voertuig. Maar hij ontkende alles voor de rechtbank en ging in hoger beroep.

Daarbij hielp het dat hij via Instagram contact kreeg met J., een collega. Die bedankte hem voor het feit dat S. hem niet verlinkt had tijdens het politieonderzoek. De man zei hierover opgelucht te zijn. Hij gaf in het bericht ook toe dat hij de chauffeur was geweest van de zogenaamde ‘paalwagen’, waarmee de containerdeuren moesten worden geopend. De man dacht dat hij geen gevaar meer liep, omdat het proces over de zaak al achter de rug was.

Dubbel gevoel

Het hof sprak S. deze week daarom vrij van de verdenking van uithalen, en van de aanklacht van witwassen. Zijn advocaat liet weten wel een dubbel gevoel te hebben overgehouden aan de zaak, meldt de Gazet van Antwerpen. ‘Van een verdachte wordt niet verwacht dat hij zijn onschuld moet aantonen, maar de realiteit is dat mijn cliënt dat in deze zaak wel heeft moeten doen’, aldus raadsman Vaneecke. ‘Hij is dan wel vrijgesproken, de toegebrachte schade is groot.’

Het hof gaat ervan uit dat J. de container ‘wellicht’ de taak had om de container te openen, schrijft de Gazet. Niet duidelijk is of J. hiervoor alsnog wordt vervolgd.