Havencontroles Tanger aangescherpt na vondst ton kilo coke in Rotterdam

De Marokkaanse autoriteiten hebben de controles in de haven van Tanger Med aangescherpt na de recente vondst van 1.050 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. De drugs waren gemarkeerd met een foto van Pablo Escobar en kwamen van een zeeschip uit Tanger. De partij coke zat verstopt in een container geladen met auto-onderdelen uit Brazilië.

Imagoschade

Het nieuws van de inbeslagname van ruim een ton cocaïne in de Rotterdamse haven kwam slecht uit voor de veiligheidsbelangen in de Marokkaanse haven, omdat het inzicht geeft in de zwakke beveiliging van de haven in Tanger. De Marokkaanse nieuwssite tanja24.com meldt dat de Marokkaanse autoriteiten om verdere imagoschade te voorkomen de beveiliging recent hebben opgeschroefd. Zo zijn de veiligheidsdiensten van de haven van Tanger Med inmiddels bezig met het strikt en nauwkeurig controleren en inspecteren van alle voertuigen die de haven oversteken.

11.400 kilo hasj

Na de aangescherpte controles werd donderdag ruim elf ton hasj in de haven van Tanger Med in beslag genomen. De partij hasj zat verstopt in een vrachtwagen tussen een lading landbouwproducten die bestemd waren voor de export naar Spanje. De 33-jarige chauffeur is opgepakt.