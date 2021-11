Havenmedewerker opgepakt voor cocaïnesmokkel

Connect on Linked in

Volgens het Openbaar Ministerie in Zeeland is vorige week donderdag in het Zeeuwse Kapelle een 50-jarige man uit die plaats aangehouden op verdenking van meehelpen met de smokkel van cocaïne via de haven van Vlissingen. De man is werkzaam in de haven van Vlissingen.

(beeld uit het archief)

Hij is donderdag om 07.00 van zijn bed gelicht. De verdenking tegen hem is het voorbereiden van cocaïne-invoer via de haven van Vlissingen.

Aanleiding voor zijn aanhouding is dat de verdachte is geïdentificeerd als gebruiker van een telefoon met encryptie van de chat-app Sky ECC. Volgens justitie heeft de man met deze telefoon informatie aan een onbekende derde doorgegeven. Die informatie zou van ‘groot belang’ zijn geweest bij de invoer van cocaïne via de haven van Vlissingen.

De Kapellenaar mag zijn proces overigens in vrijheid afwachten. De rechter-commissaris legde hem wel voorwaarden op, waaronder een gebiedsverbod voor de haven van Vlissingen. Dit betekent dat hij hier ook niet meer mag werken.

Vorig jaar zijn er bij een grootschalige actie in Zeeland tien verdachten aangehouden. De zaak van Joop M. en de overleden infiltrant die politie op hem afstuurde houdt onder meer verband met smokkel via Vlissingen.