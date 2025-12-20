Heeft de verdachte of de advocaat baat bij de deal? (COLUMN)

Door Yehudi Moszkowicz

Laten we even teruggaan naar de kern van de zaak. De rechtmatigheid van crypto/pgp bewijs (EncroChat, SkyECC, Ennetcom, ANOM etc.) staat, zoals in mijn vorige column beschreven, internationaal steeds zwaarder onder druk. Nog nooit heeft het er zo goed voor gestaan. In mijn eerdere analyse heb ik een aantal recente en zeer relevante uitspraken op een rij gezet die niet alleen Franse, Zwitserse, Duitse en Amerikaanse rechters, maar ook het Hof van Justitie van de EU en het EHRM aan het denken hebben gezet.

Risicovol

Het Franse Cour de Cassation heeft in 2025 twee arresten gewezen die de grondbeginselen van internationale interceptie en het Europese Onderzoeksbevel onderuit halen. Hetzelfde hof heeft op 16 september 2025 prejudiciële vragen voorgelegd aan het EU-HvJ over de vraag of andere lidstaten wel voldoende controle kunnen uitoefenen op de Franse hackprocedure en of de verdediging wel effectieve toegang krijgt tot de ruwe data en processtukken.

Het EHRM heeft in november 2025 voor het eerst in een EncroChat-zaak expliciet vragen gesteld over artikel 6 EVRM (eerlijk proces) en de toetsbaarheid van de authenticiteit en betrouwbaarheid van dit bewijs.

In Zwitserland en Duitsland is SkyECC-bewijs volledig uitgesloten wegens schending van territoriale soevereiniteit.

Ook in een Amerikaanse federale zaak is recentelijk SkyECC-bewijs integraal uitgesloten.

Na mijn column heeft deze trend zich voortgezet en is in Bosnië ook SkyECC bewijs uitgesloten.

Dit zijn geen marginale randzaken. Dit zijn signalen van de hoogste rechtscolleges dat de huidige praktijk van blind vertrouwen in het Franse hackproces en de overdracht via EOB juridisch zeer kwetsbaar is.

Tegen die achtergrond is de keuze om al vroeg een procesafspraak te sluiten bijzonder risicovol. Wie een deal sluit, accepteert een gevangenisstraf en meestal ook een forse ontneming of boete, zonder dat er ooit inhoudelijk door een onafhankelijke rechter is gekeken naar de rechtmatigheid van de interceptie, de betrouwbaarheid van de data en de vraag of de verdachte wel een eerlijk proces heeft gehad.

Baat voor de advocaat?

De vraag is dan: wie heeft daar baat bij?

In de eerste plaats zonder twijfel het Openbaar Ministerie. Het OM krijgt een snelle veroordeling (soms binnen enkele weken na de arrestatie) zonder dat het ooit verantwoording hoeft af te leggen over de meest cruciale vraag in deze zaken: was het bewijs rechtmatig? Is het bewijs betrouwbaar en toetsbaar?

Een deal maakt al die vragen overbodig. Voor het OM is dat prachtig; de verdachte zit onherroepelijk binnen zonder een vervelende advocaat die zeurt over mensenrechten. En het deksel gaat heel snel op de (stinkende) put waar het bewijs vandaan is gekomen. De buit is binnen, want er is ook een enorme berg geld betaald, terwijl als wordt doorgeprocedeerd en zelfs bij een veroordeling het OM doorgaans kan fluiten naar de centen. Een ontnemingsvonnis levert zelden werkelijke betaling op. De ontnemingspraktijk is vooral een papieren werkelijkheid.

In de tweede plaats zeker ook de advocaat die de deal sluit. Voor de advocaat betekent een procesafspraak doorgaans een relatief snelle en goed betaalde afdoening. Het dossier hoeft niet volledig te worden doorgespit, er hoeft geen complexe procedurele strijd te worden gevoerd over de hack en geen lastige cliënt die wil dat je je tot het uiterste voor hem inspant.

Weinig werk voor een dikke declaratie. Prachtig, de advocaat hoeft nauwelijks iets te doen en de cliënt zet er zelfs zijn handtekening onder. Ik hoor het ze zeggen: ‘Accepteer het nu maar. Die deal is goed, ben je er snel van af en heb je duidelijkheid. En sta je over vier jaar weer buiten.’

Een onwetende verdachte zal bij zo’n advies al snel denken: laat ik het maar doen, de advocaat zal het wel weten. Dat moet heerlijk zijn voor die advocaten. Dan ben je als advocaat ook in een klap verlost van alle verzoeken om een schorsing. Je cliënt gaat zelfs vrijwillig naar binnen.

Andere categorie

Daar staat een heel andere categorie advocaten tegenover: zij die wél de strijd aangaan. Die honderden uren steken in het analyseren van dossiers en technische rapporten, het bestuderen van Franse processtukken, het bezoeken van collega’s in Parijs en zittingen in Luxemburg, het opstellen van zeer complexe en gedetailleerde verweren, het aanvechten van beslissingen tot aan de hoogste instanties, en soms letterlijk de halve wereld rondvliegen om informatie te verzamelen.

Dat soort verdediging kost tijd, geld en energie – en levert lang niet altijd direct een declarabele “winst” op. Die advocaten moeten bovendien een dikke huid hebben, want ze worden door officieren van justitie en ja, ook door collega’s, soms verguisd. Het is makkelijk kritiek geven als je niet zelf in de frontlinie wil staan, als je niet tot het uiterste wil gaan en als gemak en geld boven rechtvaardigheid gaan.

Dure blunder

Maar er is één ding dat als een paal boven water staat. Alle zaken die hebben geleid tot verandering en waar het OM uiteindelijk is teruggefloten, zijn tot stand gekomen door advocaten die de strijd niet opgaven en tegen de stroom in, in hun cliënt en diens zaak bleven geloven.

Natuurlijk: niet elke verdachte kán of wíl jarenlang procederen. Maar laten we eerlijk zijn: een deal sluiten op het moment dat het bewijs nog niet is getoetst, is in deze fase van de jurisprudentieontwikkeling in potentie een hele dure blunder en niet in het belang van de cliënt.

Duur advies

Wachten tot het stof neerdaalt is de beste keuze. Je verliest niets – een deal kun je namelijk in elk stadium sluiten – en als je cliënt geschorst is, is er ook geen druk.

Het is in veel gevallen voor een advocaat de verstandigste en meest integere manier om de belangen van de cliënt te dienen.

Ik kan maar heel weinig scenario’s bedenken waarin het in het voordeel van een verdachte is om nu een straf te accepteren. Als over een, twee of drie jaar het EU-HvJ of het EHRM oordeelt dat het bewijs (deels) onrechtmatig is verkregen of dat de verdediging onvoldoende toetsingsmogelijkheden heeft gehad, dan heeft de cliënt een straf uitgezeten en een forse ontneming betaald op basis van bewijs dat achteraf misschien nooit gebruikt had mogen worden.

Dan ben ik benieuwd hoeveel van die verdachten hun advocaat gaan bellen met de vraag hoe hij ze dat in hemelsnaam heeft kunnen adviseren. En geef ze ongelijk.

Yehudi Moszkowicz is strafrechtadvocaat