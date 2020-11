Hengeloër (47) aangehouden voor liquidatiepoging Enschedese advocaat

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend een 47-jarige man uit Hengelo aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatiepoging op advocaat Philippe Schol. De Enschedese raadsman raakte zwaargewond toen hij op 6 november 2019 werd neergeschoten bij zijn woning in Gronau, vlak over de Duitse grens.

Sportschool

Volgens de politie is er een link tussen de liquidatiepoging op de advocaat en een schietpartij bij een sportschool in Losser enkele weken eerder. Dat zou volgens RTV Oost blijken uit forensisch onderzoek. Schol deed als curator onderzoek naar de achtergronden van het faillissement van de sportschool.

Invallen

De aangehouden 47-jarige verdachte is volgens de politie de man die op de sportschool in Losser schoot. Hij staat op bewakingsbeelden. De recherche deed vorige week onderzoek in twee woningen in Hengelo nadat een arrestatieteam daar binnenviel. Daarbij werden verschillende goederen in beslag genomen.

Opsporing Verzocht besteedde vorige week nog aandacht aan de zaken. Daar kwamen meerdere tips op binnen. De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.