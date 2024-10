Het Heineken-losgeld (Hoe de verdwenen miljoenen nog altijd rondspoken)

In 1983 werd 35 miljoen gulden losgeld betaald. Daarvan is 8 miljoen spoorloos: ontvoerders Willem Holleeder en Cor van Hout wisten dat veilig te stellen. Daarna dook dat geld in de wildste verhalen op. Het zou zijn begraven in de buurt van Parijs, gebruikt als financiering voor drugstransporten in Zuid-Amerika, belegd in prostitutiepanden in Alkmaar, besteed bij de aankoop van gokhallen en een sekstheater op de Wallen.