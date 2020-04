“Het Meisje” ontkent betrokkenheid bij Zwols geweld

Connect on Linked in

De Zwolse Fabienne van den R. (25), die ook wel “Het Meisje” is genoemd, ontkent betrokkenheid bij geweld in de Zwolse onderwereld. Dat zegt haar advocaat Sophie Sassen tegen RTV Oost. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een ontvoering en gijzeling (vorige zomer), en ook van drugshandel en witwassen.

Klemgereden

Op een telefoon die ze volgens de politie in haar bezit had is een filmpje gevonden waarop een bebloede man zegt dat hij is gegijzeld. Het Meisje zou hierbij een leidinggevende rol zou hebben en ook aanwezig zijn geweest. Zij ontkent dat nu en zegt een alibi voor dat tijdstip te hebben. Haar advocaat Sophie Sassen: ‘En dat filmpje is ook nog ’s niet met dat toestel gemaakt, maar er naartoe verzonden. Het enige wat haar dan eventueel aan te rekenen zou zijn, is wetenschap.

De onbekende heeft in het filmpje verteld dat hij in zijn auto is klemgereden en in een huis is mishandeld. Er zou een pistool op zijn hoofd zijn gezet. ‘Het graf is al gegraven’, zouden zijn gijzelnemers hebben gezegd.

Verzekeringsgeld

De politie constateerde dat Van den R. in een dure Mercedes reed met een groot geldbedrag waar ze volgens de politie geen goede verklaring voor kon geven. Haar advocate zegt dat Van den R. 90.000 euro verzekeringsgeld had ontvangen na een auto-ongeluk. Van dat bedrag op haar bankrekening had ze 25.000 euro gepind. Sassen zegt dat haar cliënte documentatie heeft waar dit mee te bewijzen is.

Wat betreft de verdenking van drugshandel beroept Van den R. zich op haar zwijgrecht. De politie denkt dat zij een man aanstuurde die in een andere zaak is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor drugshandel.

Fabienne van den R. werd in maart aangehouden, samen met twee anderen. Ze zit op dit moment in voorlopige hechtenis. Justitie denkt dat ze in het kamp zit van de broers Idris en Abas M., die in een gewelddadig conflict zijn verwikkeld met twee andere broers uit Zwolle.

