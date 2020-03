Nieuwe aanhoudingen in Zwolse onderwereld (UPDATE)

Connect on Linked in

In het onderzoek naar (pogingen tot) liquidaties in Zwolle heeft de politie drie nieuwe aanhoudingen verricht. Het zijn medeverdachten in strafzaak tegen de broers Idris (26) en Abas M. (25) uit Zwolle. Justitie verdenkt die broers van poging moord, ontvoering en voorbereiding van een liquidatie.

Een verslaggever van De Stentor was bij een pro forma-zitting via een videoverbinding in de rechtbank in Zwolle donderdagochtend. Aan het begin van de week zijn drie personen aangehouden, onder hen is Fabienne van den R. (25) alias “Het Meisje” uit Zwolle. Justitie verdenkt haar ervan betrokken te zijn geweest bij een ontvoering, afgelopen zomer. Op haar telefoon zijn beelden gevonden van een bebloed gezicht van het slachtoffer. Van den R. zou voor de broers M. en hebben gewerkt. Ze wordt ook verdacht van drugshandel.

Ook Jaemy P. (33) is opgepakt, op verdenking van het uitvoeren van een liquidatiepoging op Emin Y. die in oktober 2019 werd beschoten in de wijk Holtenbroek. P. zou ook een baken onder de wagen van Y. hebben geplaatst, in opdracht van de broers Idris en Abas M..

Er was nog een derde vrouwelijke verdachte opgepakt maar zij is weer op vrije voeten gesteld.

Justitie gaat ervan uit dat er in Zwolle vete is tussen een van oorsprong Turkse groep en die rond Idris en Abas M., van Afghaanse komaf. Die laatste twee worden onder meer verdacht van het beschieten van twee Zwols-Turkse broers in april 2016 op de Wijheseweg.

De broers M. toonden zich tijdens de zitting boos. Volgens hen biedt de rivaliserende groep mensen geld om valse verklaringen tegen hen af te leggen.

Idris M. werd op 22 september 2019 in de Zwolse wijk Stadshagen beschoten en raakte zwaargewond. Daarbij is Idris M. beschoten. Hij overleefde die aanslag ternauwernood. Onlangs is de beoogde 19-jarige verdachte Merdan I. daarvoor vrijgelaten. Hij heeft volgens justitie een sluitend alibi, op grond van onderzoek aan zijn telefoon.

