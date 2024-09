Vaststaat dat Rida Bennajem overvallen pleegde. Verder is zijn leven en de Mocro War waarin hij een rol speelt bron voor speculaties. Mogelijk was hij betrokken bij de moord op Najeb Bouhbouh in Antwerpen, een moord die de aanzet vormde voor de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt. Mogelijk was Rida Bennajem daar in de Staatsliedenbuurt met beoogd doelwit Benaouf A. – voor wie hij de Antwerpse moord pleegde – en vluchtte hij op tijd weg. Mogelijk had hij geen geld van Benaouf gekregen voor die Antwerpse moord. Mogelijk lokte hij daarom de schutters in de Staatsliedenbuurt expres naar Benaouf A. toe.

Vaststaat dat hij een goede bekende was van één van de slachtoffers Said el Yazidi. Mogelijk was het de telefoon van Rida met wie Said in de uren voor zijn einde communiceerde middels sms-berichten: tot over een uur, zie je snel, ben er zo. Vaststaat dat Rida Bennajem in 2013 werd doodgeschoten op straat in Amsterdam-West terwijl hij op de vlucht was voor de politie en ondergedoken zat voor zijn vijanden.

Naast zijn lichaam werd een sleutelbos gevonden met dna van Solaiman L., een vriend van Rida. Uit rechercheonderzoek bleek dat Bennajem een telefoon had gekregen waarop spyware was geïnstalleerd zodat hij kon worden gelokaliseerd.

In april 2022 werd bekend dat de strafzaak tegen moordverdachte Solaiman L. was geseponeerd omdat het Openbaar Ministerie sinds 2014 geen nieuwe belastende feiten had aangedragen tegen de verdachte, die al sinds dat jaar op vrije voeten was.

Zie ook:

Het verloren leven van Rida Bennajem