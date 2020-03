Ook in hoger beroep levenslang voor dubbele liquidatie Staatsliedenbuurt

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag in hoger beroep Adil “Kinker” A. (31) en Anouar “Popeye” B. (40) opnieuw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt op 29 december 2012. Door het Openbaar Ministerie werd in november 2018 levenslang geëist tegen beide verdachten, maar doordat nieuwe getuigen naar voren kwamen, liep de uitspraak ruim een jaar vertraging op.

A. en B. werden naast de dubbele moord ook veroordeeld voor een poging daartoe op beoogd doelwit Benaouf A. en poging tot doodslag op twee motoragenten tijdens hun vlucht. Benaouf A. ontkwam ternauwernood door in het ijskoude water te springen, maar zijn vrienden Saïd el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) werden geliquideerd.

‘Ongekend’

Het gerechtshof ging vrijdag mee in de eis van het OM en omschreef de verdachten onder meer als “kil en gewetenloos”. Het geweld dat de twee gebruikten is volgens het gerechtshof “ongekend”. ‘Er is geschoten met (oorlogs)vuurwapens in een dichtbebouwde woonwijk in Amsterdam. Het is een wonder dat er niet meer volstrekt willekeurige slachtoffers zijn gevallen. Kil en gewetenloos is ook het tijdens de vlucht onder vuur nemen van de motoragenten. Ook zij zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt’, stelt het hof.

Adil “Kinker” A. is ook veroordeeld voor het schieten op zijn toenmalige vriendin, die daar zwaar lichamelijk letsel aan overhield, en voor bezit van vuurwapens. Beide verdachten moeten in totaal ongeveer 35.000 euro betalen als schadevergoeding aan de verschillende benadeelde partijen.