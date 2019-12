Hof doet niet mee aan hogere strafoplegging voor wapenbezit

Connect on Linked in

Het Amsterdamse gerechtshof heeft in een zaak een lagere straf voor wapenbezit opgelegd dan de rechtbank Amsterdam in eerste aanleg. Die had een verdachte voor het dragen van een pistool en munitie volgens nieuwe richtlijnen van de rechtbank gestraft met zwaardere straf.

Door Wim van de Pol

Dit jaar sprak de Amsterdamse rechtbank af voortaan hoger te straffen voor bepaalde delicten als het gaat over bezit van wapens en explosieven, uit bezorgdheid over toename van dodelijk geweld op straat en in het criminele milieu.

Verkeerscontrole

In de zaak waarin het gerechtshof woensdag een uitspraak heeft gedaan was sprake van een verdachte die tijdens een verkeerscontrole staande was gehouden. Daarbij bleek dat de man in verband met drugshandel mogelijk een wapen bij zich zou kunnen hebben. Toen de agenten vroegen of ze de man mochten fouilleren en de auto doorzoeken gaf deze toestemming. Bij hem werden een Glock-pistool en munitie gevonden.

15 maanden

De rechtbank achtte de man deze zomer schuldig, en zei expliciet hem hoger te straffen door de nieuwe afspraken die in Amsterdam door de rechtbank zijn gemaakt. De man kreeg conform de eis van de officier van justitie 15 maanden cel.

Advocaat Cem Polat had in hoger beroep betoogd dat de Amsterdamse rechtbank niet anders kon straffen dan rechtbanken elders in Nederland. Volgens hem dienen rechtbanken te straffen volgens de bestaande landelijke oriëntatiepunten voor strafoplegging.

Het gerechtshof veroordeelde de man nu evenzeer. De straf valt echter fors lager uit: 9 maanden cel in plaats van 15 maanden. Het gerechtshof motiveert, anders dan de rechtbank deed, in het arrest de strafmaat niet.