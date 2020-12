Hof: geen bewijs voor schieten door “Thialf-schutter”

Connect on Linked in

Het gerechtshof Leeuwarden heeft woensdag de 60-jarige Charles Reinier van der W. uit Leiden vrijgesproken van poging tot doodslag op het parkeerterrein van het Thialfstadion in Heerenveen op 7 januari 2017. Hij is wel veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf voor bedreiging. De rechtbank had Van der W. in 2019 wel veroordeeld voor het schieten: 30 maanden cel voor zware mishandeling en een poging tot afpersing.

Bewijsmateriaal ontoereikend

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 42 maanden gevangenisstraf geëist voor poging tot doodslag. Het OM gaat er van uit dat het wapen dat Van der W. in zijn hand had door hem is afgevuurd en dat het slachtoffer daardoor gewond is geraakt.

Maar het hof concludeert nu dat op grond van het aanwezige bewijsmateriaal niet kan worden vastgesteld wat voor soort wapen de verdachte in zijn hand heeft gehad, en of hij daarmee ook heeft geschoten (al dan niet met scherp), en zo ja, in welke richting.

Hand

Het slachtoffer, voormalig Clafis-directeur Bert Jonker, is ernstig gewond geraakt aan zijn hand, maar hoe dat precies is gebeurd blijft onduidelijk. Er zijn geen sporen in de auto van het slachtoffer gevonden die wijzen op schieten met scherp. Uit het verrichte forensische onderzoek is evenmin met voldoende zekerheid vast te stellen of de verwondingen van het slachtoffer zijn veroorzaakt door het schieten met een scherp vuurwapen of een gasdruk- of alarmpistool.

Brazilië

De ten laste gelegde bedreiging vindt het hof wel wettig en overtuigend bewezen. Van der W. is in verband met een zakelijk conflict met Jonker, vanuit Brazilië naar Nederland gereisd en heeft het slachtoffer ’s avonds op een parkeerterrein bij het Thialfstadion opgewacht. Hij had een wapen bij zich en heeft het slachtoffer bedreigd door het tonen van een wapen aan het slachtoffer, terwijl die in zijn auto zat.